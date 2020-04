Coronavirus: Premierul Indiei a anunţat prelungirea carantinei până cel puţin pe 3 mai Premierul indian Narendra Modi a anuntat marti prelungirea pana cel putin pe 3 mai a masurilor de carantina in tara sa, cu 1,3 miliarde de locuitori, pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza AFP.



"Discutiile cu statele si ministerele-cheie duc la concluzia ca masurile de carantina trebuie prelungite. Unele state au decis deja o astfel de extindere. India va trebuie sa-si prelungeasca masurile de carantina pana cel putin pe 3 mai", a declarat liderul nationalist hindus intr-un discurs televizat adresat natiunii.



O carantina severa a fost impusa la nivel national…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

