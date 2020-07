Coronavirus: Premierul Giuseppe Conte nu exclude prelungirea stării de urgenţă după 31 iulie în Italia Premierul italian Giuseppe Conte a declarat vineri ca este posibil ca starea de urgenta instituita din cauza pandemiei de COVID-19 si care expira la 31 iulie sa fie prelungita si dupa aceasta data, cu scopul de a facilita controlul asupra propagarii virusului, potrivit AFP si DPA. "Rezonabil vorbind, exista conditii pentru a prelungi starea de urgenta din cauza coronavirusului dupa data de 31 iulie", a declarat Conte in fata presei la Venetia (nord-est). "Starea de urgenta este utilizata pentru a tine sub control virusul. Inca nu ne-am decis, dar, rezonabil vorbind, ne indreptam in aceasta directie'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Violeta Raduț, susține ca social-democrații NU vor vota prelungirea starii de alerta, fiindca „efectele economice sunt devastatoare”Citește și: Zi decisiva la CCR, romanii cu credite așteapta cu sufletul la gura „Chiar daca președintele Iohannis ni se adreseaza, de data…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat ca va cere Parlamentului sa aprobe prelungirea cu doua saptamani a starii de urgența pana pe 21 iunie dupa care guvernul va inceta sa restricționeze deplasarea cetațenilor, informeaza Hotnews, citand El Pais .Pedro Sanchez i-a informat pe liderii regionali…

- Guvernul ia in calcul mai multe scenarii dupa 15 mai, inclusiv prelungirea starii de urgența. Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat ca autoritatile iau in calcul mai multe scenarii pentru 15 mai, inclusiv prelungirea starii de urgenta si dupa aceasta data. The post Guvernul ia in calcul…

- Kazahstanul va incepe in cursul saptamanii relaxarea unora dintre restrictiile impuse din cauza pandemiei, dar starea de urgenta va continua pana cel putin la data de 11 mai, a anuntat luni presedintele Kasim-Jomart Tokaev, potrivit agentiei Reuters. Companii cum sunt banci, firme de logistica si fabrici…

- Starea de urgența s-a prelungit azi cu inca 30 de zile, iar cei din spalatorii nu pot sa-și bage oamenii in șomaj tehnic, pentru ca au fost declarați inca de acum o luna servicii strategice. Numai ca mall-urile fiind pustii, ei nu au clienți. ”Inca o luna pe pierdere ne-ar distruge”, spun ei. Ministerul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgența.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgența.

- Partidul Miscarea Populara va vota prelungirea Starii de Urgența și propune Guvernului un set de masuri pentru protejarea populației in fața pandemiei Covid-19, precum și de resetare a economiei Romaniei. „In nici o tara a UE nu s-a ridicat Starea de Urgenta tocmai pentru ca pericolul inca nu a trecut.…