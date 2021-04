Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson pentru a opri noul val al pandemiei COVID-19, relateaza Reuters. Foto: (c) ANDY RAIN / EPA Campania de vaccinare rapida prin care mai mult de jumatate din populatia adulta din Marea Britanie a primit cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19 a permis reducerea cu mai mult de 90% a numarului…