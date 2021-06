Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca va amana cu patru saptamani, pana la 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii impuse in Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei cresteri a cazurilor legate de varianta Delta, aparuta initial in India, relateaza AFP.



''Suntem foarte preocupati de varianta Delta, care se raspandeste mai repede decat s-a prevazut in foaia de parcurs din februarie'', care prevedea o redeschidere completa la 21 iunie, a explicat premierul britanic, care, prin urmare, prefera ''sa astepte pana la 19 iulie,…