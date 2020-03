Imigrantii care asteapta regularizarea situatiei lor si solicitantii de azil in Portugalia au obtinut aceleasi drepturi ca si rezidentii, mai ales in privinta accesului la sistemul de sanatate, pe durata starii de urgenta decretate pentru stoparea epidemiei, transmite luni AFP.



'Nu este vorba despre o regularizare automata', a precizat luni pentru AFP Serviciul pentru straini si frontiere (SEF), mentionand ca examinarea dosarelor va fi reluata la inceputul lunii iulie.



Politia de frontiera nu a precizat cate persoane sunt vizate de aceasta masura, intrata in vigoare…