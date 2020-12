Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile poloneze se pregatesc pentru o prelungire a restrictiilor antiepidemice pana cel putin pe 17 ianuarie, pentru a evita un ''al treilea val'' de COVID-19, relateaza luni agentia EFE potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, care a spus…

- Ministrul sanatații, Adam Niedzielski, a declarat astazi ca Polonia se confrunta cu amenințarea reala a unui al treilea val al pandemiei de coronavirus. Acesta a adaugat ca recomandarea sa este ca actualele restricții sa ramana in vigoare cel puțin pana la 17 ianuarie, potrivit HotNews. Polonia ar urma…

- „Marele protest al industriilor inchise” are loc la Piața Castelului din Varșovia. Participanții la acțiune iși exprima dezacordul fata de restricțiile stricte COVID impuse de guvern. Organizatorii acțiunii doresc sa adune cat mai multe semnaturi in documentul care conține cerințele pentru sprijinul…

- Autoritatile din Israel au initiat, duminica, relaxarea restrictiilor antiepidemice, instituite in urma cu o luna din cauza cresterii infectiilor SARS-CoV-2, informeaza site-ul Ynetnews.com.A fost a doua oara anul acesta cand in Israel au fost instituite interdictii generale de circulatie,…

- Restricțiile impuse in comuna Vernești, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, au fost ridicate prin decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Astfel, restaurantele și barurile din comuna Vernești se redeschis, slujbele revin in biserici, iar localurile pot organiza din nou…

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…

- Ministrul sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, a anuntat marti o abordare ce va presupune "toleranta zero" fata de cei care incalca restrictiile adoptate pentru stavilirea pandemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul de noi contaminari zilnice se mentine in aceasta tara la niveluri…

