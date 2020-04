Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii polonez a anuntat marti dimineata ca Polonia va incepe din 19 aprilie repornirea treptata a economiei, dupa masurile introduse in urma cu cateva saptamani pentru limitarea pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.

- Ministrul sanatatii polonez a anuntat marti dimineata ca Polonia va incepe din 19 aprilie repornirea treptata a economiei, dupa masurile introduse in urma cu cateva saptamani pentru limitarea pandemiei de COVID-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. La randul sau, un purtator de cuvant al guvernului…

- Polonia se afla inca in faza de inceput a luptei sale impotriva noului coronavirus, iar varful infectarilor este asteptat in mai si iunie, a afirmat luni premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters. Intr-un discurs sustinut in camera inferioara a parlamentului, Morawiecki a spus ca Polonia are unele…

- Liderul Porozumienie, partid aliat cu nationalistii aflati la putere in Polonia, a propus vineri modificarea Constitutiei pentru a permite prelungirea mandatului actualului presedinte Andrzej Duda cu doi ani si amanarea alegerilor prezidentiale, preconizate pentru luna mai, potrivit Reuters. "Date ale…

- Polonia se asteapta la o crestere rapida a numarului persoanelor infectate cu coronavirus, a anuntat luni ministrul polonez al Sanatatii, Lukasz Szumowski, fiind de asemenea preconizate noi restrictii menite sa incetineasca epidemia, in timp ce o misiune de medici polonezi a fost trimisa in Italia…

- Guvernul Poloniei va putea stabili marjele si preturile maxime la o serie de bunuri selectate, se arata in legislatia propusa pentru a combate efectele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) asupra economiei, transmite Reuters potrivit Agerpres. In propunerea care urmeaza sa fie trimisa…

- Polonia si Irlanda au anuntat luni ca iau in considerare inasprirea interdictiilor pentru cetateni pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant al guvernului de la Varsovia, Piotr Muller, Polonia nu exclude introducerea de noi interdictii.…

- Polonia a confirmat primul caz de infectie cu noul coronavirus inregistrat in aceasta tara, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii, Lukasz Szumowski, informeaza Reuters. Szumowski a declarat ca pacientul este internat intr-un spital din Zielona Gora, in vestul Poloniei, iar starea sa este buna. Pacientul…