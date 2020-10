Coronavirus: Polonia înăspreşte restricţiile în condiţiile creşterii numărului de contaminări Ministrul sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, a anuntat marti o abordare ce va presupune "toleranta zero" fata de cei care incalca restrictiile adoptate pentru stavilirea pandemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul de noi contaminari zilnice se mentine in aceasta tara la niveluri ridicate, informeaza dpa.



Reguli mai aspre si politici mai stricte vor sta la baza noii abordari, a spus ministrul polonez al sanatatii pentru presa.



"Nu este loc pentru egoism atunci cand intram in sfera de securitate a altor oameni", a declarat Niedzielski.



Politistii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, a anuntat marti o abordare ce va presupune "toleranta zero" fata de cei care incalca restrictiile adoptate pentru stavilirea pandemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul de noi contaminari zilnice se mentine in aceasta tara la niveluri…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, fac declarații in contextul creșterii numarului de infectari zilnice, la ora 21:10. Principalele declarații – știre in actualizare Citește LIVE VIDEO: Raed Arafat și Nelu Tataru, declarații in contextul creșterii numarului…

- Islanda va introduce, incepand de luni, 5 octombrie 2020, mai multe restrictii asociate COVID-19, ca raspuns la o crestere a numarului de cazuri de infectare. Printre masurile ce vor fi luate se numara limitarea adunarilor publice si inchiderea barurilor. Intalnirile in spații publice vor fi limitate…

- Politistii, in colaborare cu Politia Locala Galati si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati, vor efectua verificari, pe intreg teritoriul judetului, pe fondul nerespectarii masurilor sanitare si de distantare fizica dispuse pe perioada starii de alerta.

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej Babis i-a…

- De luni, 21 septembrie, și pana pe 4 octombrie, doar 9 persoane se vor putea aduna impreuna in aer liber, și pana la 20 de persoane pot participa la nunți, botezuri ori inmormantari. Sunt doar doua dintre restricțiile antipidemice anunțate de autoritațile sanitare din Grecia, dupa creșterea numarului…

- Austria inaspreste incepand de luni regulile de purtare a mastilor si de distantare sociala la evenimente publice si in restaurante, ca raspuns fata de accelerarea raspandirii noului coronavirus in tara, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. De luni, mastile vor fi obligatorii…

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.