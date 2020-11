Coronavirus: Piaţa de peşte din Tokyo permite vizitatorilor să asiste la licitaţiile de ton după o pauză de opt luni Prezenta vizitatorilor la traditionalele licitatii de ton organizate in piata de peste din Tokyo a fost reluata luni dupa o suspendare de opt luni cauzata de pandemia de coronavirus, informeaza DPA. De pe o platforma amenajata in piata de peste Toyosu din Tokyo, 18 vizitatori, alesi prin intermediul unui sistem de loterie, au putut sa ii urmareasca luni dimineata pe comerciantii care au participat la o astfel de licitatie. Administratorii pietei nipone au decis sa reduca numarul admis de spectatori de la 120 la cel mult 27 pe zi pentru acest eveniment, in contextul in care oficialii din capitala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația Corona-Forms este utilizata de autoritațile medicale și nu va localiza persoane. Precizarea aparține reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale și apare in contextul in care in spațiul public circula mai multe intrebari legate de modernizarea platformei. Serviciul de Telecomunicații…

- O echipa a Universitatii din Tokyo a demonstrat cu ajutorul unui experiment cum pot preveni mastile sanitare contagierea cu noul coronavirus, desi protectia este mai mica in cazul celor din panza comparativ cu cele chirurgicale, relateaza EFE.Potrivit declaratiilor acordate postului public…

- „Trebuie sa dau un mesaj si pentru investitori. Am avut saptamana trecuta mai multe discutii si trebuie sa explicam ce se intampla in Parlamentul Romaniei, pentru ca apar ingrijorari de la faptul ca opozitia, socialistii, readuc din nou in discutie cresterea punctului de pensie cu 40%. Asta dupa ce…

- O crestere a punctului de pensie nu va fi permisa peste ceea ce s-a putut realiza pâna în acest moment, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Florin Cîtu, la Bursa de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. "Pentru ca suntem la piata de capital si la noi se uita multi investitori.…

- ■ sint doar 327 job-uri in Neamt, la inceput de septembrie ■ cel mai mult este de lucru in zona Roman ■ la polul opus, angajatorii de la Tirgu Neamt nu prea fac noi recrutari de personal ■ Criza sanitara si-a pus amprenta puternic pe piata muncii din Neamt, dar nu numai. Daca in anii […] Articolul Neamt:…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Adrian Paun, care a revenit pe teren dupa o pauza cauzata de faptul ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, a declarat ca la inceput a avut febra, frisoane si dureri de cap, iar zece zile nu a avut gust si miros, potrivit news.ro.”Ma bucur ca am revenit pe teren…

- Ce reguli ești nevoit sa respecți daca megi sa te bronzezi sau sa te bucuri de valurile marii? Acestea te ajuta sa nu te infectezi cu coronavirus. Reguli pentru mersul la piața Plajele și piețele sunt pline, deși numarul de infectari din Romania este ingrijorator. Abia ieri, 18 august, cifrele au aratat…

- Noul coronavirus i-a facut pe romani sa manance mai sanatos si sa redescopere produsele locale, arata un studiu de piata realizat in prima jumatate a acestui an de o agentie de piata specializata care a urmarit sa determine modificarile de comportament fata de alimentatie in contextul pandemiei de COVID-19.…