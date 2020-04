Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a atins joi seara pragul de un milion de cazuri la nivel mondial. Dintre cei infectati aproximativ 53 de mii au murit, iar 200 de mii au fost tratati. Sunt insa aproape 750 de mii persoane care, in prezent, lupta cu boala.

- Germania inregistreaza 61.913 de contaminari cu noul coronavirus - dintre care 583 mortale - a anuntat marti Institutul Robert Koch (RKI) de boli infectioase, insarcinat sa conduca lupta impotriva epidemiei, relateaza Reuters.

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 26.965 morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 590.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite.Bilantul pandemic este in prezent de 26.965 morti pe plan mondial, unde se inregistreaza 590.628 de cazuri de…

- China continentala a anuntat vineri 55 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus - inclusiv o contaminare locala, pentru prima oara dupa trei zile -, iar autoritatile sanitare sunt ingrijorate de posibilitatea unui nou val de infectii, in contextul in care Beijingul se pregateste sa-si inchida…

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…

- Noul virus COVID-19 continua sa se extinda la nivel mondial, iar numarul persoanelor infectate crește alarmant. Peste 350.000 de persoane au fost depistate pozitiv, conform Reuters. La nivel mondial, 351.230 de persoane au fost infectate, dintre care 28.7% s-au vindecat, iar 15.330 au decedat. Italia…

- Productia fabricilor chineze s-a prabusit in cel mai rapid ritm din ultimele trei decenii in primele doua luni ale acestui an in conditiile in care raspandirea rapida a virusului si masurile drastice de izolare au afectat sever a doua cea mai mare economie din lume, transmite Reuters.Citește…

- De la aparitia noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, au fost inregistrate 109.946 de cazuri de infectie in 99 de tari si teritorii, iar 3.819 de persoane au decedat, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, luni, la ora 9:00 GMT, scrie agerpres.ro. 914 noi cazuri…