Gestionarea deficitara a crizei coronavirusului este denuntata in 63 de reclamatii impotriva unor membri ai guvernului francez, depuse la Curtea de justitie a Republicii (CJR), a anuntat marti procurorul general Francois Molins, citat de AFP. "Exista exact 63 de plangeri depuse pana in aceasta seara la CJR", unica instanta abilitata sa judece actiuni comise de membri ai guvernului aflati in functii, a declarat procurorul general de pe langa Curtea de casatie la postul de radio RTL. Seful statului este absolvit de reponsabilitati penale pentru actiunile realizate in timpul exercitarii atributiilor…