Stiri pe aceeasi tema

- Un test clinic european menit sa evalueze patru tratamente experimentale in lupta impotriva noului coronavirus a inceput in Franta, a anuntat Institutul National francez de Sanatatate si Cercetare Medicala (INSERM), relateaza Reuters.

- Germania are o rata a mortalitatii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar daca are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de 7,9%, iar Marea Britanie 3,7%. Un posibil atuu al germanilor ar putea fi sistemul sanitar…

- Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice au decis sa organizeze o sesiune plenara extraordinara pe 26 martie, pentru a permite implementarea unor masuri speciale.Președintele Parlamentului și liderii grupurilor politice au avut un schimb informal de opinii in aceasta dimineața,…

- Rezultatele probelor prelevate de la doua femeie internate la Spitalul Județean de Urgența Bistrița cu suspiciune de coronavirus sunt negative, a anunțat vineri dimineața, conducerea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. O alta proba este acum in analiza la laboratorului din cadrul Spitalului Clinic…

- Ziarul Unirea Ministerul Afacerilor Externe recomanda romanilor aflați in Franța, Germania sau Spania, sa ia in considerare scurtarea sederii si sa revina de urgenta in Romania Ministerul Afacerilor Externe recomanda romanilor aflați in Franța, Germania sau Spania, sa ia in considerare scurtarea sederii…

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- O verificare mai aprofundata a Bruxelles-ului arata ca Bulgaria înregistrat progrese semnificative în gestionarea companiilor de stat și în supravegherea bancara, anunța Kapital, citat de Rador.Bulgaria parasește grupul țarilor cu dezechilibre macroeconomice în Uniunea…

- În 2018, rezidenții din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au efectuat 1,75 milioane de calatorii în China, care este a 11-a cea mai populara destinație din afara UE, potrivit datelor Eurostat, publicate luni, citeaza Mediafax. Astfel, calatoriile în China au reprezentat,…