Stiri pe aceeasi tema

- Austria, Danemarca, Grecia si Republica Ceha au cerut inaintea summitului european de joi ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-COVID-19, mai ales cel produs de AstraZeneca/Oxford, care este mai usor de stocat decat cele folosite in prezent in UE, respectiv…

- Austria, Danemarca, Grecia si Republica Ceha au cerut inaintea summitului european de joi ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-COVID-19, mai ales cel produs de AstraZeneca/Oxford, care este mai usor de stocat decat cele folosite in prezent in UE, respectiv…

- Comisia Europeana a semnalat joi ca se asteapta ca grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech sa revina incepand de saptamana viitoare la ritmul de productie planificat pentru vaccinul anti-COVID, dupa ce a diminuat recent numarul de doze de vaccin livrate statelor Uniunii Europene fata de planul convenit,…

- Austria are in prezent cu 20 % mai putine vaccinuri anti-COVID-19 decat preconiza pentru ianuarie, din cauza unei probleme de productie la compania farmaceutica Biontech/Pfizer, a explicat luni guvernul austriac care si-a exprimat increderea ca ritmul de distributie sa fie restabilit in februarie,…

- ”Problema logistica minora” din cauza careia opt state ale UE inregistreaza intarzieri in primirea primelor loturi de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de Pfizer-BioNtech a fost rezolvata, a declarat luni agentiei EFE un purtator de cuvant al companiei farmaceutice. ”Din cauza unei probleme…

- In aceasta perioada dificila cu noul Coronavirus, este bine de știut cat se cheltuie pentru problemele ce țin de sanatate. Cele mai recente statistici privind cheltuielile curente de asistența medicala (publice și private) arata cum variaza cheltuielile pentru asistența medicala in statele membre ale…

- Prim-ministrii a patru tari membre ale Uniunii Europene (UE) - Grecia, Italia, Spania si Malta - au trimis miercuri sefei guvernului german Angela Merkel - a carei tara asigura presedintia in exercitiu a Consiliului UE -, presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si presedintei Comisiei Europene,…

- Noul coronavirus a fost depistat la nurci din doua ferme situate in nordul Greciei, a anuntat vineri un oficial din Ministerul Agriculturii, potrivit Reuters. Tulpina depistata la nurci nu a suferit mutatii fata de cea descoperita la oameni, a mai precizat oficialul, scrie agerpres.ro.…