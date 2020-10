Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Prahova au anunțat, marți, 132 de noi pacienți din județ testați pozitiv, pentru coronavirus și, in premiera, peste 8.000 de cazuri confirmate in total, de la inceputul pandemei.

- Autoritațile au anunțat, miercuri, ca mai au disponibil 127 de locuri pentru pacienții Covid, niciunul la terapie Intensiva. Asta in condițiile in care, numai in ultimele 24 de ore, au fost testate pozitiv 76 de persoane, iar in județ exista 593 de cazuri active.

- Prahova a raportat, in ultimele 24 de ore, 76 de noi infectari cu coronavirus, din care 39 confirmate in centre medico-sociale ale DGASPC. Tot luni, autoritațile au anunțat ca au fost inregistrate trei noi decese asociate Covid.

- In saptamana 31 august - 6 septembrie, 34.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Bacau, Iași, Bihor si Prahova. In opt județe si in București se inregistreaza o rata de incidența cumulata peste 100/100.000 locuitori. De asemenea, infectarile au intrat pe un trend ascendent in 13…

- Covid-19 in Romania: Numar record de decese zilnice Autoritatile au anuntat astazi 1.053 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. din peste 22.000 de teste, bilantul depasind astfel 88.500 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri noi în ultimele 24 de ore…

- 1.256 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in Romania Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Autoritatile au anuntat, cu putin timp în urma, 1.256 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din peste 25.000 de teste, bilantul depasind, astfel, 81.600 de cazuri. Cele mai multe cazuri noi,…

- Un raport al INSP arata ca in 15 județe din Romania se inregistreaza un trend ascendent al imbolnavirilor cu noul coronavirus. Potrivit raportului, cele mai multe cazuri, au fost in Bucuresti, Prahova,...

- Doar 229 dintre prahovenii infectați pana acum cu coronavirus au fost declarați vindecați și externați, din totalul de 1.873 de persoane testate pozitiv la nivel de județ. 78 de confirmari au venit numai in ultimele 24 de ore, cand au fost raportate și inca patru decese.