- Femeia de 48 de ani, care a fost depistata cu coronavirus, dupa ce a aterizat la Chisinau de la Milano, se simte mai bine. Cel putin asa sustine ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, care a publicat un video pe pagina ei de Facebook, unde sunt aratate conditiile in care este tratata pacienta, internata…

- Marturii socante ale pacientilor cu coronavirus internati in spitalele romanesti! Adolescentul din Timisoara a declarat pentru Observator ca se simte ca-n puscarie, iar barbatul internat la Iasi, care sufera de o boala grava, compara conditiile de carantina cu un lagar al mortii!

- In timp ce virusul ucigaș face sa tremure intreaga planeta, din China, corespondentul in Hong Kong al publicației “Le Point” transmite unele vești incurajatoare: se pare ca China “incepe sa culeaga roadele masurilor sale drastice in lupta impotriva epidemiei“. “Numarul cazurilor de contaminați cu coronavirus…

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu Covid-19, se afla izolat intr-o camera la Institutul Matei Balș. Primul caz de coronavirus inregistrat in Romania pare sa fi creat o ușoara panica, asta pentru ca, potrivit datelor medicilor, peste 600 de oameni se prezinta zilnic la camera de garda, de teama unei…

- Primul roman suspect de coronavirus, in Europa, e din Italia. Barbatul e hotelier si a fost izolat in spital, la Roma, dupa ce a intrat in contact cu doi turisti chinezi care au fost confirmati purtatori ai virusului. Un lucrator de la Hotel Palatino, din Roma, e al treilea caz suspect de purtator de…

- In Italia au fost confirmate primele doua cazuri de coronavirus, a anuntat aseara, intr-o conferinta de presa, prim-ministrul Giuseppe Conte. El a spus ca Italia este prima tara europeana care si-a suspendat zborurile din si catre China. Primele doua cazuri de infectare cu faimosul coronavirus au fost…