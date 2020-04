Stiri pe aceeasi tema

- Kazahstanul va incepe in cursul saptamanii relaxarea unora dintre restrictiile impuse din cauza pandemiei, dar starea de urgenta va continua pana cel putin la data de 11 mai, a anuntat luni presedintele Kasim-Jomart Tokaev, potrivit agentiei Reuters. Companii cum sunt banci, firme de logistica si fabrici…

- Parlamentarii cehi au aprobat marti prelungirea starii de urgenta pana la 30 aprilie, un termen mai scurt decat a avut in vedere guvernul pentru combaterea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Guvernul premierului Andrej Babis ceruse o prelungire pana la 11 mai a starii de urgenta care ii permite…

- Parlamentul spaniol a aprobat, la primele ore ale zilei de joi, dupa o sedinta maraton, prelungirea starii de urgenta cu 15 zile, pana la 12 aprilie, transmite Reuters. O majoritate de 321 de deputati au votat pentru, iar 28 s-au abtinut. Partidul Popular, cea mai mare formatiune din opozitie,…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat duminica, la televiziunea nationala, ca impune un veto partial la legea ce instituie starea de urgenta in contextul epidemiei de COVID-19, afirmand ca unele dintre masuri vor genera mai multe probleme decat solutii, relateaza agențiile Reuters si BTA, citate…

- Acesta este principalul mesaj pe care l-a transmis astazi premierul Pedro Sanchez președinților regionali, in cadrul celei de-a doua videoconferințe susținute de la intrarea in vigoare a starii deurgența."Ne aflam intr-un moment foarte critic și urmeaza zile foarte dure. Temerea este ca s-ar putea…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…

- Guvernul Ucrainei a impus miercuri stare de urgenta in regiunea capitalei Kiev, pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus, a anuntat premierul ucrainean Denis Smigal in cadrul unei reuniuni televizate a cabinetului de ministri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Ucraina are 14 cazuri…