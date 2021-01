Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Austriei a autorizat joi guvernul sa introduca obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru coronavirus la internarea in spital, cazarea la hotel sau intrarea la spectacole cu public, transmite AFP, mentionand ca in mediul de afaceri exista unele rezerve fata de

- La Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției sunt centralizate urmatoarele informații referitoare la situația epidemiologica: 9587 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 82 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 2336 pacienți vindecați; 198 pacienți internați…

- Clubul Napoli a anuntat, vineri, ca rezultatele testelor pentru coronavirus facute in urma cu o zi de jucatorii Amir Rrahmani si Elseid Hysaj sunt negative, potrivit news.ro.Cei doi au fost testati dupa ce, joi, ei primisera rezultat pozitiv la testul Covid-19. Citește și: EXCLUSIV BREAKING…

- Intr-un oraș din județul Olt situația este alarmanta. In orașul Potcoava nu mai exista niciun medic. Unul din ei a murit infectat cu coronavirus, iar celalalt se afla internat in spital, fiind diagnosticat cu Covid-19 Este vorba despre o femeie in varsta de 65 de ani, medic de familie in orașul Potcoava,…

- Austria va intra intr-o noua perioada de carantina marti 17 noiembrie si pana pe 6 decembrie inclusiv, a anuntat sambata cancelarul Sebastian Kurz. Guvernul va inchide scolile, magazinele si prestarile de servicii si va impune o interdictie de circulatie. ‘O a doua carantina este singurul instrument…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, Irinej, a fost internat in spital, miercuri, dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a comunicat Patriarhia sarba, ce reprezinta cea mai numeroasa confesiune crestina din Serbia. Irinej, in varsta de 90 de ani, a fost „testat de rutina, in cadrul unei anchete…

- Un barbat din Galați a avut parte de șocul vieții. Acesta primit o hartie cu parafa DSP in care se arata ca a fost testat negativ la noul coronavirus. La cateva ore distanța, barbatul a primit un SMS, tot de la DSP, in care i se aducea la cunoștința este pozitiv la noul coronavirus.Totul a…

- Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus fara efecte secundare, a declarat duminica presedintele tarii Nicolas Maduro, relateaza dpa. O molecula numita DR-10 a fost descoperita in timpul unui studiu de sase luni de catre institutul de cercetare…