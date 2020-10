Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului slovac, Boris Kollar, sustine ca parlamentarii nu mai au acces la cafenea, fiind pedepsiti pentru criticarea masurilor luate de guvern pentru combaterea pandemiei de COVID. Oficialul a precizat ca cei 150 de parlamentari au acces numai la apa de la robinet, relateaza dpa,…

- Parlamentarii slovaci nu mai au acces la cafenea, ca pedeapsa pentru criticarea masurilor luate de guvern pentru combaterea epidemiei de coronavirus, a declarat joi presedintele parlamentului, Boris Kollar. Astfel, cei 150 de parlamentari au acces numai la apa de la robinet, relateaza dpa.

- Parlamentarii slovaci nu mai au acces la cafenea, ca pedeapsa pentru criticarea masurilor luate de guvern pentru combaterea epidemiei de coronavirus, a declarat joi presedintele parlamentului, Boris Kollar, mentionand ca cei 150 de parlamentari au acces numai la apa de la robinet, relateaza dpa.…

- "Zero soluții pentru pandemie! Doar alegeri și multa trufie! Așa arata delirul unui om invins. Președintele PNL, Klaus Iohannis, știe ca PNL n-ar fi depașit 30% daca nu ar fi avut doua proptele, USR - PLUS și pleava de la PSD formata din traseiști cumparați la bucata" , se arata in mesajul PSD.…

- Astazi, 27 septembrie 2020, in jurul orei 16:30, a fost oprit pe raza municipiului Mangalia un autoturism, pentru control, masina fiind condusa de un barbat, in dreapta aflandu se proprietarul masinii.Cei doi au refuzat sa le fie controlat autoturismul. In zona si a facut aparitia un alt barbat, candidat…

- Porțile Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanța se inchid pentru toți elevii, la o zi dupa inceperea noului an școlar. Patru angajați au fost confirmați cu COVID-19, așa ca instituția a intrat in scenariul roșu.

- Au venit rezultatele pentru cei 17 tineri din Vaslui care au plecat la mare impreuna cu fiica ambulanțierului deși era bolnava de coronavirus. 10 dintre ei au fost confirmați pozitiv, potrivit Digi24.Distracția și inconștiența costa, tinerii careau plecat sambata la mare au primit rezultatele testelor,…

- In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, Institutia Prefectului judetul Constanta reitereaza importanta respectarii tuturor masurilor recomandate de specialisti. "Facem apel catre populatia judetului Constanta sa respecte normele…