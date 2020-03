Stiri pe aceeasi tema

- Atunci a fost vazut tusind si suflandu-si nasul. Joi, Vaticanul a anunțat ca Papa are o ușoara indispozitie. Acesta vine dupa ce Papa a sarutat frunțile credinciosilor in Piata Sf. Petru din Roma, spunandu-le ca este solidar cu cei care sufera de coronavirus. Este pentru prima oara cand Papa Francisc…

- Papa Francisc si-a anulat, pentru a treia zi consecutiv, angajamentele oficiale, dupa ce ultima data a fost vazut in public, miercuri, tusind si suflandu-si nasul, scrie Associated Press potrivit news.ro.Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, care a pierdut o parte dintr-un plaman in tinerete,…

- Papa Francisc si-a anulat o slujba religioasa programata joi la Roma, din cauza unei „indispozitii usoare”, au anuntat reprezentantii Vaticanului. Suveranul pontif in varsta de 83 de ani nu si-a...

- UDMR este „in favoarea organizarii alegerilor anticipate”, dar Romania se confrunta „cu o problema mult mai importanta precum sanatatea și siguranța oamenilor”, a declarat Kelemen Hunor, liderul formațiunii, pe fondul epidemiei de coronavirus din Italia.S-a terminat cu INTIMITATEA! Grupurile…

- Austria a suspendat serviciile feroviare cu Italia prin trecatoarea Brenner, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a declarat duminica purtatorul de cuvant al operatorului feroviar austriac OBB, citat de Reuters.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie…

- Rugaciunea a fost schimbata la solicitarea Papei Francisc, versul “nu ne duce pe noi in ispita” urmand sa fie inlocuit cu varianta “nu ne abandona in ispita”, potrivit cotidianului Repubblica, scrie Mediafax.Versul care a fost schimbat a fost intotdeauna motiv de controverse intre teologi.…

- In seara de Anul Nou, uratorii pornesc pe la case. Traditia spune ca acestia ar trebui sa aiba si bice pentru a alunga spiritele rele. Acest obicei al pocnitului din bici se mai pastreaza in nordul Moldovei.

- "Dumnezeu ne iubește pe toți, chiar și pe cei mai rai dintre noi". Acesta a fost mesajul de Craciun transmis de Papa Francisc. Suveranul Pontif a oficiat slujba de la miezul nopții de la Vatican.