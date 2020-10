Germania va desfasura pana la 15.000 de soldati pentru a acorda sprijin autoritatilor civile in lupta impotriva numarului in crestere de cazuri de noul coronavirus, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din luna aprilie, a anuntat luni Ministerul Apararii, relateaza Reuters.



Germania a reusit sa faca fata pandemiei mai bine decat multi dintre vecinii sai si sa mentina bilantul deceselor scazut, dar numarul cazurilor noi a sarit la peste 4.000 in ultima saptamana, cresteri importante inregistrandu-se in orase mari precum Berlin si Frankfurt.



Guvernul a avertizat ca situatia…