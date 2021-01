Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Tot mai mulți parinți se intreaba de ce doar adulții se pot vaccina impotriva COVID-19 și nu și copiii. Medicii susțin ca studiile privind efectele asupra copiilor nu sunt inca studiate. Dezvoltatorii vaccinurilor anti COVID-19 au anunțat in ultima luna ca au inceput studiile, testele clinice pentru…

- Oamenii de știința de la Universitatea din Pennsylvania și firma de biotehnologie Regeneron investigheaza daca tehnologia dezvoltata pentru terapia genica poate fi utilizata pentru a produce un spray nazal care va preveni infecția cu noul coronavirus.

- Cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii Leiden (LUMC) din Tarile de Jos se pregatesc pentru un potential studiu clinic de tipul "human challenge", in cadrul caruia voluntarii sunt infectati in mod deliberat cu noul coronavirus pentru a se putea testa, in mediu controlat, eficacitatea candidatilor…

- In ultimele luni, eforturile experților in medicina și a oamenilor de știința pentru a gasi un leac eficient impotriva noului coronavirus s-au intensificat intr-un mod simțitor. Pe langa diversele variante de vaccinuri anti- COVID-19 anunțate, cercetatorii au reușit sa realizeze și un spray nazal ce…

- Noul coronavirus ar putea provoca pierderea subita și permanenta a auzului. Pana acum, se știe ca infecția cu noul coronavirus afecteaza corpul uman in diverse moduri, de la pierderea gustului și mirosului la probleme digestive. Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile…

- Pandemiile vor deveni tot mai frecvente, se vor raspandi mai rapid, vor produce mai multe pagube economice si vor ucide mai multe persoane decat maladia COVID-19, sustin experții internaționali care activeaza in cadrul Platformei Interguvernamentale de Stiinta si Politici referitoare la Biodiversitate…

- In timp ce vasta majoritate a oamenilor incearca sa evite, cu orice preț, infectarea cu COVID-19, exista un grup de persoane care incearca in mod deliberat, prin orice mijloace, exact contrariul: sa se infecteze. Este vorba despre cateva zeci de mii de oameni care accepta voluntar sa testeze pe propria…