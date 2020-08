Coronavirus: O companie franceză comercializează măşti pe care este imprimat zâmbetul posesorului O companie din orasul Lyon ofera o solutie pentru a scoate din anonimat mastile faciale, a caror utilizare se generalizeaza. Este vorba de a imprima pe masca zambetul persoanei care o poarta, relateaza joi AFP. ''Cand am lansat aceasta operatiune, la inceputul perioadei de izolare, companiile nu au fost prea receptive, dar acum, cand incepem sa intelegem ca va trebui sa traim cu aceste masti, cererea a crescut'', a explicat Ludovic Bonhomme, cofondator al Tcheezebox, societate cu sediul in Caluire-et-Cuire (zona metropolitana Lyon, estul Frantei). ''O mare problema in aceste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

