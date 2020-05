Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a cailor ferate britanice a murit din cauza covid-19 luna trecuta, dupa ce o persoana care a pretins ca era contaminata cu noul coronavirus a scuipat-o, a anuntat marti dindicatul din cadrul acestui sector, relateaza AFP.Belly Mujinga, in varsta de 47 de ani, care lucra la Gara…

- Belly Mujinga, in varsta de 47 de ani, care lucra la Gara Victoria din londra, a resimtit simptomele bolii in urma unei agresiuni care a vizat-o pe ea si pe un coleg de-al sau, la 22 martie. "Ei se aflau in sala, langa ghiseu, cand au fost agresati de catre un utilizator care i-a scuipat", a anuntat…

- Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca regreta faptul ca directoarea Laboratorului Antidoping, Cristina Stan, nu a anuntat din timp ca un angajat confirmat cu COVID-19 avea simptome specifice din data de 15 aprilie, pentru a lua masuri…

- Ziarul Unirea Bilanțul OFICIAL al romanilor infectați cu noul coronavirus in strainatate: 727 cetațeni au COVID-19 și 58 de oameni au murit 727 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus), potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Este primul caz la nivel mondial in care virusul este transmis de la o persoana decedata, acest fel de transmitere nefiind considerat posibil pana acum. Din cauza acestui fapt, persoanele decedate nu erau testate pentru virus dupa moarte, scrie foxnews.com Cum trebuie…

- Caz emoționant. O batrana de 90 de ani, originara din Belgia, diagnosticata cu Covid-19, a refuzat respirația artificiala și le-a spus medicilor ca ea și-a trait deja viața și ca ar trebui salvați intai pacienții mai tineri. Femeia a murit la scurt timp dupa acest moment.

- O tanara de 21 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a fost infectata cu coronavirus, iar familia sa spune ca nu suferea de afecțiuni preexistente, informeaza BBC . Chloe Middleton, din High Wycombe, Buckinghamshire, a murit saptamana trecuta. „Va rog sa fiți atenți. Vorbind din propria experiența,…

- Inca o persoana, un barbat de 52 de ani, infectata cu noul tip de coronavirus a murit, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Numarul persoanelor care au murit in Romania din cauza COVID-19 a ajuns la 14. Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…