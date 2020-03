Coronavirus: Numărul deceselor a ajuns la 78 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Romania a ajuns la 78. Ultimele cazuri inregistrate sunt ale unor pacienți de la Suceava. Deces 73 Barbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74 Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 27.03.2020. Deces 75 […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

