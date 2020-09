Stiri pe aceeasi tema

- Planurile pentru revenirea controlata a spectatorilor in tribune, de la 1 octombrie, la evenimentele sportive din Marea Britanie, s-ar putea amana, a spus ministrul de stat Michael Gove, in contextul in care se vor introduce noi restrictii pentru a preintampina un al doilea val al pandemiei de Covid-19,…

- Premierul ceh Andrej Babis a anuntat luni ca epidemiologul Roman Prymula, actual consilier al guvernului, va fi noul ministru al sanatatii, dupa demisia comunicata in aceeasi zi de fostul titular al postului, Adam Vojtech, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Roman Prymula este consilier stiintific…

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej Babis i-a…

- Dupa ce Israelul a anunțat ca intra in carantina pentru a doua oara de la inceperea pandemiei de COVID-19, Cehia impune din nou restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Autoritațile din Cehia vor lua din nou masuri restrictive dupa ce s-a inregistrat record de 2.139 de persoane…

- Numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in ritm accelerat in Republica Ceha, care a raportat vineri peste 3.000 de cazuri intr-o singura zi, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Cu o zi inainte, autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice.Tara cu 10,7 milioane…

- Barurile si restaurantele din Halkidiki, Salonic, Katerini, dar si de pe insulele turistice Mykonos, Santorini, Corfu, Rhodos si Creta vor fi inchise intre miezul noptii si ora 7 dimineata, parte dintr-un nou set de restrictii luat de Guvernul Greciei, menit sa previna raspandirea COVID-19.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a prezentat joi noi recomandari cu privire la noul coronavirus, care recunosc unele rapoarte referitoare la transmiterea aeriana a virusului care provoaca COVID-19, dar fara sa confirme ca virusul se raspandeste prin aer, relateaza Reuters.

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat ministrul Sanatatii,…