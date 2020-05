Noua Zeelanda va permite redeschiderea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, mall-urilor, precum si reluarea calatoriilor in interiorul tarii de joi, in cadrul procesului de relaxare a masurilor ce au fost adoptate pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, a anuntat luni premierul Jacinda Ardern, transmit DPA si Reuters.



Scolile vor fi deschise de la 18 mai, in timp ce barurile abia din 21 mai. In continuare, adunarile de familie, fie ca este vorba de nunti sau de inmormantari, nu pot fi facute in grupuri mai mari de 10 persoane. In ceea ce priveste adunarile la evenimente…