- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a declarat ca relaxarea ''cu atentie'' a masurilor de izolare constituie acum ''pasul potrivit'', fara a raspunde la unele critici potrivit caror ridicarea restrictiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus este prea rapida, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a vorbit luni despre experienta prin care a trecut cat timp a fost bolnav de COVID-19, povestind ca a fost 'groaznic ca naiba' si ca virusul l-a secatuit de energie, i-a redus vointa si l-a facut sa-si piarda temporar simturile gustului si mirosului,…

- Guvernul de la Londra este increzator ca pana la finalul lunii va atinge tinta realizarii a 100.000 de teste pe zi pentru noul coronavirus, a afirmat miercuri ministrul de externe britanic Dominic Raab, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Datele oficiale publicate marti indica faptul ca in ziua…

- Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters. "Faptele si recomandarile sunt clare la acest moment; nu trebuie…

- Marea Britanie va prelungi cu cel putin trei saptamani masurile de izolare impuse de pandemia de coronavirus deoarece o relaxare a acestor masuri ar afecta sanatatea publica si economia, a anuntat joi ministrul de externe britanic, Dominic Raab, relateaza Reuters. ''Relaxarea oricareia…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson respira fara asistenta si continua sa fie monitorizat la terapie intensiva, a declarat marti ministrul de externe Dominic Raab, care ii tine loc in fruntea guvernului, relateaza Reuters. Raab a mai spus ca starea liderului britanic a fost stabila peste…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine si a coordonat o ședința de guvern din autoizolare, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab. Premierul Boris Johnson a fost "plin de energie" în cursul sedintei de guvern…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…