Stiri pe aceeasi tema

- "Situatia din Milano este ca o bomba, pentru ca exista multe persoane care s-au imbolnavit dar au ramas in casa" si nu au putut fi testate, a explicat profesorul Massimo Galli, seful departamentului de boli infectioase al spitalului milanez Sacco, intr-un interviu publicat vineri de ziarul La Repubblica.…

- Situatia din Milano, capitala economica a Italiei, seamana cu "o bomba" ca urmare a numarului mare de persoane infectate care circula, cu riscul de a provoca un nou val de contagieri, a apreciat un reputat virusolog citat vineri de AFP."Situatia din Milano este ca o bomba, pentru ca exista…

- La Terapia Intensiva se afla marti 2.471 de persoane, cu 102 mai putine fata de ziua precedenta. Sunt inca internate cu simptome 24.134 de persoane, cu 772 mai putine fata de ziua precedenta, scrie La Repubblica. In ultimele 24 de ore au murit 534 de persoane (luni au fost 454), totalul deceselor…

- Numarul deceselor cauzate in ultimele 24 de ore de noul coronavirus in regiunea Lombardia, din nordul Italiei, este de 416, aducand la 6.360 numarul total al cazurilor fatale de COVID-19 in aceasta regiune italiana, au anuntat duminica seara surse medicale de la Milano, informeaza Agerpres. Comparativ,…

- Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica. Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat. Contagiunea a iesit la iveala in urma…

- Peste 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in ultima saptamana in regiunea Lombardia din Italia, regiune care include capitala financiara a Italiei, Milano, in zona inregistrandu-se 10 decese. Pe intreg teritoriul Italiei, peste 400 de persoane au contractat boala, inregistrandu-se…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…