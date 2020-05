Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat din nou China miercuri, calificand drept "derizorie" suma de 2 miliarde de dolari promisa de Beijing in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, in comparatie cu sutele de mii de vieti pierdute si pagube de miliarde de dolari provocate de raspandirea noului coronavirus pe plan mondial, informeaza Reuters.



Pompeo a respins afirmatia presedintelui chinez Xi Jinping potrivit caruia Beijingul a actionat cu transparenta dupa izbucnirea epidemiei in China si a spus ca daca Xi doreste sa demonstreze aceasta ar trebui sa organizeze o conferinta…