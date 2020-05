Coronavirus: Mexicul a revizuit cu peste 100.000 bilanţul cazurilor confirmate Autoritatile mexicane au revizuit in crestere numarul persoanelor contaminate cu noul coronavirus pana la aproape 140.000 de cazuri, potrivit unui model de monitorizare epidemiologica a guvernului, relateaza AFP. Potrivit acestui model, publicat duminica, ar exista cu 104.562 de cazuri in plus fata de cele 23.471 anuntate pana acum de autoritati. Acest model asa-zis de "monitorizare santinela" functioneaza in Mexic din 2006 si permite urmarirea evolutiei bolii fara a efectua o testare masiva a populatiei. "Supravegherea santinela este eficienta pentru ca tine cont de faptul ca toate cazurile minore… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

