- Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 139 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, dupa procesarea a 545 de probe, toate cazurile fiind cu transmitere locala. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 11 879 cazuri. {{446116}}Din numarul total de cazuri de infectare…

- Romania a inregistrat in acest weekend creșteri semnificative privind cazurile de COVID-19. Duminica au fost confirmate 320 de cazuri, in timp ce sambata au fost anunțate 275 de cazuri. In jurul orei 13.00, autoritațile anunța bilanțul imbolnavirilor din ultimele 24 de ore, precum și cel al deceselor.…

- Romania a inregistrat sambata o creștere ingrijoratoare a cazurilor de COVID-19 raportate intr-o singura zi, respectiv 275 de noi cazuri. Bilanțul total se ridica la 21.679 de cazuri. La ora 13.00, autoritațile anunța cele mai recente date privind numarul de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore,…

- Autoritațile din Iran au anunțat ca numarul de infectații cu noul coronavirus a depașit 150.000, pe masura ce țara se lupta sa țina sub control numarul in creștere de noi cazuri, relateaza AFP.Guvernul a relaxat in mare parte restricțiile impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19 care…

- Bilantul deceselor cauzate de Covid-19 in Brazilia a depasit 20.000, dupa ce joi autoritatile au anuntat 1.188 de victime inregistrate in ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Joi seara, MInisterul brazilian al Sanatatii a transmis ca numarul total al deceselor inregistrate…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.036 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit peste 1.100 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat…

- Doar Statele Unite si Spania au inregistrat in mod oficial mai multe contaminari cu SARS-Cov-2. Centrul rus de coordonarea luptei impotriva covid-19 a anuntat de asemenea 107 morti in ultimele 24 de ore. Bilantul total al deceselor a crescut la 2.116 de la inceputul epidemiei. Autoritatile…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 12.240 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 695 de persoane infectate cu coronavirus. Primul de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.