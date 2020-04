Stiri pe aceeasi tema

- Sphera Franchise Group, grupul care opereaza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, anunța o donație de 100.000 de euro catre organizația Crucea Roșie Romana, in vederea achiziționarii de echipament medical constand in ventilatoare pentru...

- Interpretul de muzica ușoara, Costi Burlacu a lansat o piesa dedicata medicilor, eroilor aflați in prima linie, in lupta cu COVID-19.Potrivit artistului, textul cantecului a fost scris de catre Radmila Popovici, iar muzica ii aparține lui Costi Burlacu.

- Ziarul Unirea In contextul pandemiei de COVID-19, Romania a inceput sa produca materiale vitale pentru sistemul medical In contextul pandemiei de COVID-19, Romania a inceput sa produca materiale vitale pentru sistemul medical Tanase Stamule, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului,…

- Astazi, atenția noastra, a tuturor, este indreptata catre limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus Covid-19. Responsabilitate pentru aceasta o poarta fiecare dintre noi, insa povara cea mai grea este purtata de medicii antrenați in lupta pentru sanatatea pacientilor infectati.

- Britanicii sunt rugati sa nu se deplaseze pe litoral sau in zonele rurale pentru a nu propaga in continuare noul coronavirus, deputatii si agentiile de turism local descurajand astfel de calatorii, informeaza AFP.Biroul de turism din Cornwall, regiune din sud-vestul tarii cunoscuta pentru…

- Realitatea este ca numarul de infectari COVID-19 va crește iar sistemul medical va asaltat de cazuri care vor necesita ingrijire medical de specialitate. Niciun sistem nu poate fi pregatit pentru un flux atat de mare de pacienți. Acum este momentul ca reprezentantii Guvernului sa ia cele mai…

- Medicii și personalul medical auxiliar din Bacau implicați in lupta impotriva COVID19 ar putea fi stimulați financiar. PSD Bacau a anunțat marți dimineața ca va face propuneri concrete in urmatoarele ședințe ale Consiliului Local și Consiliului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Personalul medical aflat in prima linie a combaterii COVID19 merita recunoștința noastra. Sunt semeni care, cu prețul periclitarii propriei sanatați, contribuie la eradicarea efectelor infecției cu coronavirus și la diminuarea consecințelor epidemiei”, spune europarlamentarul Drago Benea. Consilierii…