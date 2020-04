La Valletta, 10 apr /Agerpres/ - Un grup de migranti nord-africani salvati de pe o ambarcatiune in deriva a sosit vineri in Malta, la cateva ore dupa ce guvernul de la La Valletta a anuntat ca nu va mai permite altor migranti sa debarce in urma deciziei de inchidere a porturilor de pe aceasta insula din cauza crizei cauzate de coronavirus, transmite Reuters. O nava a fortelor navale malteze a salvat 64 de migranti aflati pe o ambarcatiune intr-o zona aflata la sud de Malta si i-a adus la mal. Malta a urmat joi exemplul Italiei, tara in care epidemia de COVID-19 a cauzat cel mai mare numar de decese,…