Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din China ia in considerare sa amane sesiunea sa plenara, mare adunare anuala a regimului comunist, a anuntat luni agentia de presa oficiala Xinhua, in contextul epidemiei de pneumonie virala, relateaza AFP. Aceasta sesiune legislativa plenara de zece zile, in timpul careia…

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, organizatorii Salonului Auto de la Beijing ar putea amana evenimentul, acesta fiind programat inițial pentru intervalul 21-30 aprilie. Pana in acest moment nu exista informații oficiale, insa voci apropiate organizatorilor spun ca producatorii care inchiriasera standuri…

- Preturile petrolului au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza cererii mai scazute provocate de epidemia din China, traderii asteptand sa vada si daca Rusia se va alatura altor producatori in intentia de a reduce din nou productia, transmite Reuters.Citește și: Raed…

- Guvernul chinez a acuzat Statele Unite ale Americii de „raspandire a fricii și starnirea unei stari de panica” in privința epidemiei de coronavirus, in urma masurilor luate de guvernul american, conform BBC.

- Anuntul a fost facut de directorul general al companiei, Horia Grigorescu, luni, pe pagina acestuia de Facebook.„Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre...

- Rusia a pus capat sâmbata posibilitatii pentru chinezi de a intra fara viza pe teritoriul sau în scop turistic si a încetat sa le mai acorde vize de lucru din cauza epidemiei de pneumonie virala, potrivit AFP.Aceste masuri urmaresc "sa asigure securitatea tarii, sa protejeze…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…

- Parcul de distractii Disneyland din Hong Kong a anuntat ca se va inchide incepand de duminica pana la un nou ordin din cauza epidemiei de pneumonie virala din China, decizie luata la o zi de la anuntarea starii de alerta sanitara maxima in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Ca masura…