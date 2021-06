Coronavirus: Lockdown prelungit cu şapte zile la Melbourne Lockdown-ul din Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, va fi prelungit cu sapte zile, au anuntat miercuri autoritatile australiene, care incearca sa franeze recenta aparitie a cazurilor locale de COVID-19, informeaza AFP.



Perioada de sapte zile de lockdown pentru cei 5 milioane de locuitori ai orasului Melbourne ar fi trebuit sa se incheie in noaptea de miercuri spre joi.



"Vrem sa eliminam virusul, altfel vor muri oameni", a avertizat James Merlino, prim-ministrul interimar al statului australian Victoria, precizand ca orasul Melbourne se confrunta cu o varianta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

