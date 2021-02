Guvernul Letoniei a decis joi sa prelungeasca pana la 6 aprilie restrictiile de calatorie introduse pentru limitarea raspandirii COVID-19, transmite dpa. In tara baltica vor putea intra doar persoanele cu un motiv intemeiat si care pot face dovada unui test negativ la COVID-19. Persoanele respective vor trebui sa se inregistreze si sa intre in carantina la sosire. Regulile au fost introduse cu aproape trei saptamani in urma si ar fi expirat la finalul zilei de 25 februarie. Totusi, ele nu au afectat semnificativ numarul calatorilor, potrivit presei letone. Din cauza pandemiei de COVID-19, numarul…