- Un prelat italian care locuieste in aceeasi resedinta cu Papa Francisc, in Cetatea Vaticanului, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus miercuri si transportat la un spital din Roma, relateaza AFP, citand presa italiana.

- Potrivit presei italiene, se pare ca prelatul, care lucreaza pentru Secretariatul de Stat (guvernul Vaticanului), locuieste de mai multi ani in Casa Santa Marta, o resedinta cu regim hotelier in care Suveranul Pontif detine un mic apartament, isi ia mesele si acorda audiente private.Au fost adoptate…

- Statiile de alimentare cu carburant urmeaza sa fie inchise in mod treptat in Italia, din cauza epidemiei noului coronavirus, au anuntat marti gestionarii benzinariilor, relateaza Reuters. Faib Confesercenti, Fegica Cisl si Figisc/Anisa Confcommercio au anuntat intr-un comunicat ca nu mai pot…

- Papa Francisc a anulat o vizita in Malta, prevazuta pentru data de 31 mai, din cauza crizei legata de noul coronavirus, conform unui anunt dat publicitatii luni de Vatican, transmite DPA potrivit Agerpres. "Din cauza situatiei globale aflate in derulare si in acord cu autoritatile locale si cu biserica,…

- Duminica, 8 martie 2020, urmand dispozițiile autoritaților sanitare, papa Francisc a recitat rugaciunea ”Ingerul Domnului” in biblioteca apartamentului papal din Palatul Apostolic, romanii și pelerinii prezenți in Piața Sfantul Petru urmarind in legatura video pe maxi-ecrane alocuțiunea și binecuvantarea…

- Papa Francisc, care si-a anulat pentru prima data de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma, din cauza unei raceli, a fost testat negativ pentru coronavirus, a raportat…

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat ca nu comenteaza imediat asupra acestei informatii. „Din pacate, o raceala ma obliga sa nu particip in acest an la reculegerea de Postul Pastelui. Imi voi continua reculegerea aici", declarase papa Francisc. Liderul romano-catolic, in varsta…