Coronavirus la nivel global! Peste 100.000 de decese

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis 80.142 de persoane la nivel global de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pe baza datelor oficiale, marti la ora 19.00 GMT.Peste 1.397.180 de cazuri de infectii au fost raportate oficial in 192 de tari si teritorii de la…

- Noul coronavirus a infectat mai mult de 723.000 de persoane la nivel global si a facut peste 34.000 de victime, potrivit Johns Hopkins University, citata de CNN . Aproape 150.000 de confirmați au fost și vindecați. Cazurile din Statele Unite ale Americii le-au depasit pe cele din China și Italia. SUA…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN. Autoritațile din China au anunțat, luni, 71 de noi decese, 68 dintre acestea inregistrandu-se in...

- Peste 77.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus la nivel global. Cel mai mare numar de imbolnaviri noi ramane in China continentala, dar Coreea de Sud anunța o creștere semnificativa a numarului de persoane infectate, scrie AP.China a raportat 397 de noi cazuri de imbolnavire,…

- Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei."Principalul motiv nu e ce se intampla in China, ci ce se intampla in alte țari", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei, intr-o conferinta de presa. Vom reveni cu amanunte.

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Noul coronavirus, depistat inițial in orașul Wuhan, este contagios și in perioada de incubație - inainte de apariția simptomelor, lucru ce ingreuneaza eforturile de stopare a raspandirii bolii, au declarat oficialii chinezi, potrivit site-ului postului BBC News, scrie Mediafax.Perioada de…