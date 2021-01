Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales Joe Biden și-a anunțat vineri intenția de a deschide „mii” de centre pentru a accelera campania de vaccinare din Statele Unite, potrivit AFP.„Vom folosi toate resursele guvernului federal pentru a înființa mii de centre de vaccinare locale”, în…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a prezentat marti componenta echipei sale pe probleme de sanatate, in cadrul unor declaratii de presa facute din Wilmington, statul american Delaware. In cadrul declaratiilor, Joe Biden a subliniat cele trei obiective ale primelor 100 de zile in functiune…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, implineste astazi, 20 noiembrie, 78 de ani, la fix doua luni inainte de instalarea sa la Casa Alba. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama va depune juramantul la 20 ianuarie 2021, devenind cu aceasta ocazie cel mai varstnic presedinte din istoria Statelor Unite.…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, implineste vineri 78 de ani, la fix doua luni inainte de instalarea sa la Casa Alba pentru a-i succede lui Donald Trump, consemneaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama va depune juramantul la 20 ianuarie 2021, devenind cu aceasta ocazie…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune „izolare naționala” în ciuda reapariției pandemiei Covid-19 în Statele Unite în ultimele saptamâni, potrivit AFP."Nicio împrejurare nu ar putea justifica în ochii mei un blocaj…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata învestit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Joe Biden a avut, vineri seara tarziu, a patra apariție publica de la incheierea alegerilor prezidențiale din SUA, din 3 noiembrie. De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa…

- O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasa marti in Senatul statului Delaware, in nord-estul SUA, o premiera in istoria politica a tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Am reusit. Am castigat alegerile”, a scris pe Twitter democrata, militanta cu experienta pentru drepturile persoanelor…