Olanda va fi supusa ''izolarii partiale'' de miercuri, masura care include inchiderea barurilor si a restaurantelor in incercarea de a opri extinderea pandemiei de COVID -19, a anuntat marti premierul Mark Rutte, relateaza AFP.



"Intram in izolare partiala", a spus premierul Rutte in cadrul unei conferinte de presa televizate. ''Va fi greu, dar este singura solutie. Trebuie sa fim mai stricti''. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)