- In miezul pandemiei de coronavirus, apar și vești bune: numarul deceselor și rata de infectare din țarile afectate cel mai puternic de COVID-19 au scazut, dupa cum arata Libertatea . Spania a anunțat luni cel mai mic numar de decese inregistrat din 24 martie pana acum – anume 637 in decursul a 24 de…

- Autoritatile sanitare spaniole au anuntat luni ca 637 de oameni au murit in decurs de 24 de ore din cauza infectarii cu Covid-19, acesta fiind cel mai scazut numar inregistrat din 24 martie, scrie news.ro.In prezent, numarul de cazuri a depasit 135.000. Din total, putin peste 40.000 de persoane…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air suspenda, incepand de duminica, rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, in urma noilor restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane pe toate zborurile din Romania catre aceste tari, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta, potrivit bilantului stabilit de AFP care citeaza date oficiale.Citește și: Momente EMOȚIONANTE la Galați - Asistenta hartuita de vecini, așteptata cu flori și aplauze…

- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 59 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 44 in Italia, 4 in Spania, 2 in…

- Un nou bilanț ingrijorator in Italia. Numarul deceselor crește de la o zi la alta, fara a da semne de oprire. Multe persoane mor pana sa ajunga la terapie intensiva din cauza lipsei de locuri disponibile. Numarul deceselor din Italia a depașit 600 de persoane ucise de infamul Covid-19, ajungând…

- 8 cetațeni romani aflați in strainatate, 7 in Italia și unul in Franța, au decedatin afara granitelor de la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment. Ultimul deces a fost raportat in Italia. "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state,…

