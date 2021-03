Coronavirus: Italia închide toate şcolile în zonele roşii Guvernul italian a ordonat marti inchiderea tuturor scolilor situate in zonele cu risc ridicat, ultimele date aratand ca peste cincizeci la suta din cazurile de contaminare cu COVID-19 sunt cauzate de noua mutatie britanica a coronavirusului deosebit de contagioasa, noteaza AFP.



Toate scolile situate in regiunile cu risc ridicat vor trece la invatamantul la distanta cu incepere de sambata, in timp ce pana in prezent erau inchise doar scolile secundare situate in asa-numitele zone rosii.



Noile cifre publicate de Institutul national de sanatate ISS au aratat ca 54% din cazurile

Sursa articol: agerpres.ro

