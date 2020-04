Guvernul de la Dublin a anuntat sambata ca prelungeste pana la 5 mai restrictiile asupra libertatii de circulatie a persoanelor, masuri introduse pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite dpa.



Potrivit celui mai recent bilant, in Irlanda s-au inregistrat pana acum 263 de decese din cauza COVID-19, iar peste 7.000 de persoane au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.



In Irlanda sunt in vigoare restrictii stricte asupra deplasarilor persoanelor incepand din 27 martie. Oamenii pot iesi din locuinte numai pentru achizitionarea produselor alimentare, pentru…