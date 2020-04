Coronavirus: Irlanda are în vedere relaxarea restricţiilor la fiecare 2-4 săptămâni (premier) Foaia de parcurs pentru relaxarea graduala a restrictiilor impuse pentru a impiedica propagarea epidemiei de COVID-19 in Irlanda va clarifica modul in care vor fi facute schimbarile la fiecare doua-patru saptamani, dar guvernul va interveni daca lucrurile vor merge prost, a declarat joi premierul irlandez Leo Varadkar, citat de Reuters. Varadkar a enumerat cinci criterii care vor trebui luate in considerare inaintea fiecarei schimbari: progresul bolii, capacitatea asistentei medicale si rezilienta, capacitatea de testare si urmarire a contactelor, capacitatea de a proteja grupele de risc, riscul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat ca sfarșitul acestei saptamani, adica perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care sa dea peste cap o evoluție incurajatoare - pana acum - a epidemiei de coronavirus in Romania, ceea ce ar intarzia mult așteptatele masuri de relaxare incepand de…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va prezenta, zilele urmatoare, un plan pentru ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Acesta a mulțumit...

- Marea Britanie va prelungi cu cel putin trei saptamani masurile de izolare impuse de pandemia de coronavirus deoarece o relaxare a acestor masuri ar afecta sanatatea publica si economia, a anuntat joi ministrul de externe britanic, Dominic Raab, relateaza Reuters. ''Relaxarea oricareia…

- Guvernul elvețian va incepe o relaxare treptata a restricțiilor impuse pentru combaterea raspandirii noului coronavirus, incepand cu 27 aprilie, potrivit Reuters . Cabinetele medicale, frizeriile si saloanele de consmitica printre primele care vor primi unda verde sa reinceapa activitatea. Apoi, pe…

- Administratia presedintelui american Donald Trump are in vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse in vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus in SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat…

- Franta ar trebui sa isi prelungeasca perioada de izolare pentru alte cateva saptamani pentru a opri raspandirea epidemiei de coronavirus, a spus miercuri seful comisiei medicale care consiliaza guvernul francez, Jean-Francois Delfraissy, citat de postul de radio France Info, potrivit Reuters. Franta…

- Marturie cutremuratoare a unui fotbalist infectat cu cronavirus. Depistat pozitiv in urma cu doua saptamani, irlandezul Lee Duffy, 28 de ani, nu a mai putut sa respire și a fost conectat la aparate."Din fericire, am trecut peste și incep sa ma simt din ce in ce mai bine. Sfatul meu pentru toata lunea…

- Marea Britanie va izola in urmatoarele saptamani persoanele cu varste de peste 70 de ani si va obliga toate persoanele diagnosticate cu coronavirus sa intre in carantina, a anuntat duminica guvernul, care intensifica masurile care au fost pana acum mai putin stricte comparativ cu restul Europei, transmite…