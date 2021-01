Coronavirus: Irlanda anulează pentru a doua oară parada de Sf. Patrick la Dublin Parada de Sf. Patrick, ocrotitorul Irlandei, a fost anulata pentru a doua oara consecutiv la Dublin, din cauza restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de coronavirus, transmite miercuri AFP.



Evenimentul sarbatorit traditional in 17 martie va fi marcat online, din 12 in 17 martie, prin festivitati care vor fi transmise pe un canal de televiziune prin internet accesibil pe site-ul festivalului, www.stpatrickfestival.ie, au precizat organizatorii intr-un comunicat.



In 2019, la festivalul din capitala Irlandei au participat 500.000 de oameni, din care aproximativ 100.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

