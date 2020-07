Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in fotbalul romanesc dupa inmulțirea cazurilor de COVID-19 din campionat. La Universitatea Craiova, un membru al echipei tehnice a fost depistat pozitiv. In plus, testul antrenorului liderului, Cristiano Bergodi, a ieșit neconcludent și a fost refacut. CFR Cluj a anunțat ca a ajuns la 9 cazuri…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a transmis printr-un mesaj pe o retea de socializare, ca stadioanele vor ramane inchise pentru public, subliniind faptul ca ramane ferm in aceasta privinta avand in vedere numarul in crestere al cazurilor de COVID-19. „In ziua cu un record de cazuri de…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, la Digi Sport, ca vestea cazurilor de coronavirus descoperite la FC Dinamo este una ingrijoratoare si face ca sportul sa devina “un mic focar”. El a precizat ca le recomanda cluburilor sa ia in calcul varianta cantonamentului cu izolare…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, miercuri, ca asteptarile sunt mari de la fotbal, Liga I fiind prima competitie profesionista din Romania care se reia dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus. “Eu cred ca cu totii ne-am facut lectiile, ei au asumat…

- Fotbalul, automobilismul, ciclismul si motociclismul sunt sporturile care se vor relua in lunile iunie-iulie. Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a anuntat, marți, ca accesul spectatorilor la meciuri va fi posibil daca nu vor mai aparea cazuri noi de coronavirus.Fotbalul este…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, vineri, in cadrul evenimentului online ReStart Sport Summit, organizat de fostul baschetbalist Virgil Stanescu, ca este pacat ca doar jumatate dintre cluburile din Romania au apelat la somajul tehnic in perioada intreruperii activitatii…

- Ministrul Tineretului si Sportului a subliniat ca organizatorii de competitii si cluburile vor trebui sa gaseasca resurse financiare pentru a sustine testarea sportivilor. Citește și: Propunere BOMBA facuta de FRF. Sunt vizate toate cluburile din LIGA 1 "Dorim testarea sportivilor la…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat, joi, ca Romania nu va putea organiza Campionatul Mondiale de tineret la handbal feminin, din cauza pandemiei de coronavirus.Campionatul Mondiale U 20 trebuie sa se desfașoare in Sala Polivalenta din București, intre 1 și 13 iulie 2020, dar…