Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul sanatatii din Franta a raportat duminica un numar de 3.015 de cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in precedentele 24 de ore, transmite Reuters, citata de Agerpres. Acesta este a doua zi la rind in care bilantul cazurilor noi depaseste pragul de 3.000. Simbata, numarul raportat…

- Ministerul sanatatii din Franta a raportat duminica un numar de 3.015 de cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in precedentele 24 de ore, transmite Reuters. Acesta este a doua zi la rand in care bilantul cazurilor noi depaseste pragul de 3.000. Sambata, numarul raportat a fost de 3.310,…

- Ministerul francez al Sanatatii a raportat duminica 3.015 cazuri de infectii cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind a doua zi consecutiva in care numarul cazurilor depaseste pragul de 3.000, relateaza Reuters.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele…

- Norvegienii ar trebui sa evite orice calatorie in strainatate, chiar si in tarile unde sunt putine cazuri de COVID-19, pentru a preveni accelerarea raspandirii noului coronavirus in Norvegia, a declarat vineri ministrul sanatatii al acestei tari, Bent Hoie, potrivit Reuters. ''Contaminarea este…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Un tribunal din Moscova a amendat marti Fundatia Anticoruptie a opozantului Aleksei Navalnii cu suma totala de 600.000 de ruble (8300 de dolari), pentru incalcarea legii privind statutul de "agent strain", relateaza Reuters potrivit Agerpres. Una dintre faptele pentru care a fost sanctionata fundatia…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat vineri introducerea testelor obligatorii pentru calatorii care sosesc in Franta din 16 tari din afara Uniunii Europene, in care rata infectiilor cu COVID-19 este considerata ridicata, intre care SUA si Algeria, precum si o generalizare a testelor la sosirea in…

- In Cehia producția auto a scazut in primul semestru cu 32,6%, pe fondul restricțiilor induse de epidemia de coronavirus, anunța Reuters, anunța MEDIAFAX.In iunie, producția a scazut cu 17,1%, pana la 103.934 de unitați, intrucat producatorii de autoturisme au reluat mai multe operațiuni standard…