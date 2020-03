Stiri pe aceeasi tema

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Barbatul este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Cetatenii chinezi izolati in hotelul din Slatina, pentru ca in 25 februarie au venit in Romania din China, Shanghai, si conform procedurii de prevenire a coronaviruslui intra in autoizolare 14 zile, au fost nevoiti sa-l paraseasca. Patronul a refuzat sa-i mai cazeze, a transmis DSP Olt.

- Un tanar din Slatina care a calatorit in apropierea italianului diagnosticat cu coronavirus s-a plimbat doua zile prin Bucuresti, desi ar fi trebuit sa fie in carantina. Autoritatile spun ca a fost vorba de „o eroare de transmitere” și s-au trimis documentele, joi, spre DSP București.Potrivit…

- Barbatul de 71 de ani recent intors din Romania in Italia, unde a fost diagnosticat cu coronavirus, a fost in țara noastra in perioada 18-22 februarie, unde a vizitat rudele soției sale, cetațean roman, și a avut mai multe intalniri de afaceri, a anunțat ministerul roman de Externe. Potrivit MAE, el…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania, in Craiova unde a avut mai multe intalniri dupa care s-a intors in Italia, unde este internat in prezent. Autoritațile au pornit deja pe urmele oamenilor care risca…

- Un numar de 530 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 243 de localitati din 24 de judete din Romania, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 530 de focare, 5 focare sunt in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii…

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…

