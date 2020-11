Inca 9.005 de romani au fost infectați cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana astazi, 26 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 323.514 pacienți au fost declarați vindecați. . Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba94991365,842.Arad106942135,373.Argeș126562764,884.Bacau124701822,785.Bihor134122434,996.Bistrița-Nasaud5602993,817.Botoșani57701462,58.Brașov180214947,029.Braila52551173,2410.Buzau6260852,511.Caraș-Severin4553832,8512.Calarași3971923,1913.Cluj205205516,9314.Constanța155916447,115.Covasna40011082,9516.Dambovița108351833,5617.Dolj115412283,0718.Galați96321762,8819.Giurgiu3859662,5220.Gorj4177181,5521.Harghita4533741,6522.Hunedoara83263043,9223.Ialomița42801153,4924.Iași188633873,1725.Ilfov141423925,5726.Maramureș81331142,9327.Mehedinți3774693,0628.Mureș114582124,429.Neamț9070902,1530.Olt69011341,7531.Prahova180962234,332.Satu…