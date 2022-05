Coronavirus în România, 7 mai. Numărul cazurilor noi se menține sub 1.000 Autoritațile au anunțat vineri 730 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, depistate dupa efectuarea a 19.188 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe De la debutul pandemiei, 65.551 de persoane diagnosticate cu infecțiecu SarsCov-2 au decedat, dintre care 11 raportate in ultimele 24 de ore. Dintre cele 11 decese, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 40-49 de ani, 3 la categoria de varsta 60-69 de ani, 2 la categoria de varsta 70-79 de ani și 5 la categoria de varsta peste… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

